UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Kopenhag deplasmanına konuk oldu.



Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmada ev sahibi Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Viktor Claesson ve 48. dakikada Lukas Lerager kaydetti. Bordo-mavililerin golünü ise 79. dakikada Anastasios Bakasetas attı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 24 Ağustos Çarşamba günü Trabzon'da oynanacak.



KOPENHAG GOLLE BAŞLADI



Ev sahibi Kopenhag, mücadelede 9. dakikada öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta Rasmus Falk'ın sol kanattan ortasında Viktor Claesson, topu gelişine bir vuruş yaptı ve durumu 1-0'a getirdi.



Trabzonspor, ilk yarıda aradığı pozisyonları bulamazken, ev sahibi Kopenhag da etkili olamadı. İlk yarı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



BU KEZ İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOL



Kopenhag, ikinci yarının başında da bir gol buldu. Kullanılan kornerde arka direğe gelen topu iyi takip eden Lukas Lerager topu bir kez daha Trabzonspor ağlarına gönderdi.



ABDÜLKADİR ÖMÜR'LE TEHLİKE



Trabzonspor, karşılaşmanın 52. dakikasında tehlikeli oldu. Soldan ceza sahasına giren Djaniny'nin ortasında genç futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.



YENİLER SAHAYA ÇIKTI



Devre arasında Jean Evrard Kouassi yerine Djaniny'i sahaya süren Abdullah Avcı, 58. dakikada bir kez daha oyuna müdahale etti. Bordo-mavililerde bu dakikada Siopis ve Denswil kenara geldi. Yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra oyuna dahil oldu.



DJANINY GOLE YAKLAŞTI



Trabzonspor, 76. dakikada Djaniny ile gole yaklaştı. Sol kanattan ortada iyi bir kafa vuruşu yapan Djaniny, kaleciyi geçemedi.



BAKASETAS SAHNE ALDI



Trabzonspor, 79. dakikada farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topu alan Bakasetas'ın vuruşu savunmaya da çarparak ağlara gitti.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada ev sahibi takım Kopenhag öne geçti. Sol kanattan Rasmus Falk'ın yaptığı ortaya vuran Viktor Claesson, topu ağlara gönderdi: 1-0



30. dakikada Kopenhag gol kaçırdı. Sol kanattan hızlı gelen Victor Kristiansen'in ortasına ayak koyan Haralsson'ın topu yan ağlara isabet etti.



37. dakikada etkili gelen Trabzonsporlu Kouassi'nin ceza sahası çizgisinde vurduğu şuta Kopenhaglı Khocholava ayak koydu.



41. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Trezeguet'in ceza sahası içinde vurduğu şuta, rakip takımın kaptanı Zeca ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Kopenhag 2. golünü buldu. Pep Biel'in kullandığı köşe vuruşunda Denis Vavro'nun kafayla indirdiği topa arka direkte dokunan Lukas Lerager farkı 2'ye çıkardı: 2-0



52. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı hücum yapan Djaniny'in ortasına kafa vuran Abdulkadir Ömür'ün topu az farkla auta çıktı.



65. dakikada Trabzonspor, Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager'in ceza yayının yanında Cornelius'u yere düşürmesiyle serbest vuruş kazandı. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş direğin üstünden dışarı çıktı.



72. dakikada sağ kanattan atak yapan Trabzonspor'da Trezeguetin attığı topla Kopenhag ceza sahası içinde buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşu kalecide kaldı.



76. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan tehlikeli gelen Enis Bardhi'nin ortasına kafa vuran Djaniny'in topunu kaleci kurtardı.



79. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakasetas'ın ceza sahası dışından vurduğu şut Kopenhaglı David Khocholava'nın ayağına çarparak ağlarla buluştu: 2-1



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kopenhag maçı 2-1 kazandı.



Stat: Parken



Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)



Kopenhag: Mathew Ryan, Kevin Diks (Dk. 81 Peter Ankersen), Denis Vavro, David Khocholava, Viktor Claesson, Carlos Zeca, Lukas Lerager, Pep Biel (Dk. 81 Isak Johannesson), Hakon Arnar Haraldsson (Dk. 68 William Boving), Rasmus Falk (Dk. 89 Marko Stamenic), Victor Kristiansen



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil (Dk. 58 Marc Bartra), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 58 Enis Bardi), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Bakasetas, Kouassi (Dk. 46 Djaniny), Trezeguet, Cornelius.



Goller: Dk. 9 Viktor Claesson, Dk. 48 Lukas Lerager (Kopenhag), Dk. 79 Bakasetas (Trabzonspor)



Sarı Kartlar: Dk. 35 Lukas Lerager, Dk. 85 Denis Vavro (Kopenhag), Dk. 44 Kouassi, Dk. 84 Bakasetas, Dk. 85 Djaniny (Trabzonspor)





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