Trabzonspor, Sivas'ta galibiyet arayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Sivas'ta galibiyet arayacak
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26 Kasım 2023 13:59
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak.

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.

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