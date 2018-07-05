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Trabzonspor Katarlılarla hazır maçı yapacak

Trabzonspor, 15 Temmuz'da Slovenya ekibi Triglav Kranj, 17 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz Rusya ekibi Spartak Moskova, dördüncü hazırlık maçı işe 23 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Katar Ligi şampiyonu El Duhail ile oynanacak.

Kaynak: AA
Trabzonspor Katarlılarla hazır maçı yapacak
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05 Temmuz 2018 12:08
Trabzonspor'un, sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını Katar ekibi El Duhail ile oynayacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın 15 Temmuz'da Slovenya ekibi Triglav Kranj, 17 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz'da Rusya ekibi Spartak Moskova ile hazırlık maçı oynayacağı anımsatıldı.

Açıklamada, takımın takımın dördüncü hazırlık maçında 23 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Katar Ligi şampiyonu El Duhail ile karşılaşacağı belirtilerek, "Avusturya'nın Villach Stadyumu'ndaki karşılaşma YouTube kanalımızdan canlı takip edilebilecek." ifadesine yer verildi.

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