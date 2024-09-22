Trabzonspor, ilk galibiyetini arıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Bordo-mavililer, bu sezon ilk galibiyetini hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, ilk galibiyetini arıyor
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22 Eylül 2024 14:16
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazartesi deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Edin Visca, bu mücadelede forma giyemeyecek.

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