Trabzonspor için sürpriz iddia: Jack Wilshere

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'in ardından İngiliz yıldız Jack Wilshere için devreye girdi.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor için sürpriz iddia: Jack Wilshere
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13 Haziran 2021 13:29
Jack Wilshere
Jack Wilshere
West Ham
Transferde gaza basan Trabzonspor'un Jack Wilshere için devreye girdiği iddia edildi.

Günebakış gazetesinin aktardığı habere göre; Bournemouth ile sözleşmesi biten ve şuan kulüpsüz olan Jack Wilshere'ın Trabzonspor'a çok yakın olduğu bildirildi.

Bordo- Mavili kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

29 yaşındaki on numara, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde Trabzon'da olması bekleniyor. Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor.

Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 289 maça çıktı, 20 gol atıp, 40 asist yaptı.

 

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