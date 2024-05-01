Trabzonspor, Draguş transferinde mutlu sona yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Süper Lig'in golcüsü Denis Draguş ve kulübü Standard Liege ile anlaştı.
Karadeniz ekibi Draguş'un transferi için Belçika ekibine 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bordo-mavililer, Rumen forvet ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Gaziantep FK ile 32 maça çıkan Draguş, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Süper Lig'in golcüsü Denis Draguş ve kulübü Standard Liege ile anlaştı.
Karadeniz ekibi Draguş'un transferi için Belçika ekibine 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bordo-mavililer, Rumen forvet ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Gaziantep FK ile 32 maça çıkan Draguş, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU