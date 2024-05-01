Trabzonspor, Draguş transferinde mutlu sona yakın

Trabzonspor, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Draguş ve kulübü Standard Liege ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Draguş transferinde mutlu sona yakın
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01 Mayıs 2024 12:22
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. 

Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Süper Lig'in golcüsü Denis Draguş ve kulübü Standard Liege ile anlaştı.

Karadeniz ekibi Draguş'un transferi için Belçika ekibine 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bordo-mavililer, Rumen forvet ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Gaziantep FK ile 32 maça çıkan Draguş, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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