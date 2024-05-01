Galatasaray'da iki yıldızdan biri sezon sonu satılacak!

Galatasaray'da Napoli'nin istediği Davinson Sanchez ve yükselen performansıyla dikkat çeken Victor Nelsson'la ilgili önemli bir karar verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki yıldızdan biri sezon sonu satılacak!
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01 Mayıs 2024 12:41
Yıldızlarına teklif yağan Galatasaray'da, savunma hattında ayrılık yaşanması bekleniyor.

Napoli'nin istediği Davinson Sanchez ve yükselen performansıyla dikkat çeken Victor Nelsson'la ilgili önemli bir karar verildi.

SADECE BİRİ GİDECEK

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde iki isimden sadece birinin ayrılmasına izin verecek.

SANCHEZ BİR ADIM ÖNDE

Napoli'nin 25 milyon euro'yu gözden çıkarttığı Sanchez ayrılık için bir adım ön planda. Yönetim bu gerçekleşirse Nelsson'u takımda kalması için ikna edecek. 

 
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