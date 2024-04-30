Wesley Sneijder: "Erik ten Hag gönderileceğini biliyor"

Wesley Sneijder, Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wesley Sneijder: 'Erik ten Hag gönderileceğini biliyor'
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30 Nisan 2024 22:39
Son güncelleme 30 Nisan 2024 22:46
Türkiye'de bir dönem Galatasaray'ın formasını giyen Wesley Sneijder, Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag için olay açıklamalarda bulundu.

"O DA BİLİYOR, GÖNDERECEKLER"

Hollanda basınında değerlendirmelerde bulunan Wesley Sneijder şu açıklamalarda bulundu:

"Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo ile savaşmaya karar verdiğinde soyunma odasını kaybetmişti zaten. Gönderileceğini o da biliyor. Ben olsam ben de onun gibi gönderilene kadar o koltukta otururdum."

109 MAÇA ÇIKTI

Manchester United'ın başında 109 resmi maça çıkan Erik ten Hag bu karşılaşmalarda 65 galibiyet, 15 beraberlik ve 29 mağlubiyet alırken maç başına 1.93 puan ortalaması tutturdu.

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