Aras'tan filede transfer harekatı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin İzmirli yeni temsilcisi Aras Kargo Spor Kulübü transfere hızlı başladı.



Aras, dış transferde daha önce Fenerbahçe ve VakıfBank gibi dev kulüplerde oynayan 30 yaşındaki Sırp smaçör Bianko Busa, ABD'li aynı yaştaki smaçör Annie Valentine Mitchem ve ALS Halk Voleybol'dan 22 yaşındaki Elisa Tuana Köse'yle anlaştığını resmen duyurdu. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi final etabında bir pozisyona sevinirken şanssız sakatlık yaşayıp ameliyat olan Yuliya Boyko'yu da kadroda tutan Aras, iç transferde Ece Yılmaz, Özge Arslanalp, Nilsu Şen, Derin Ezgi Taşdemir ve Melisa Ayas'la ise yollarını ayırıp katkıları için teşekkür etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU