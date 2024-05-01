Galatasaray'dan gurbetçi takviyesi!

Galatasaray scout ekibinin bonservisi Stoke City'de bulunan, Milton Keynes Dons'ta kiralık oynayan 18 yaşındaki forvet Emre Tezgel'i takip ettiği öğrenildi.

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Galatasaray'dan gurbetçi takviyesi!
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01 Mayıs 2024 12:13
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gurbetçi oyuncuları da yakından takip ediyor.

Sarı Kırmızılı takımın scout ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucunda bonservisi Stoke City'de bulunan, Milton Keynes Dons'ta kiralık olarak forma giyen Emre Tezgel'i yakın markaja aldıkları öğrenildi.

18 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar izleneceği ve olumlu bir rapor gelmesi halinde de lig sonunda harekete geçileceği gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 22 maça çıkan gen ç golcü bu süreçte 7 gol, 4 asiste imza attı. Tezgel'in Stoke City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.  

 
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