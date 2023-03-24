Trabzonspor için sıcak gelişme: Montella

Trabzonspr yönetimi, pazar günkü seçimden sonra teknik direktör adaylarını gündeme yatıracak.



Yerli isimlere ağırlık verilse de, yabancı opsiyonu açık. Adana Demirspor'la sezon sonunda kontratı bitecek olan Vincenzo Montella, 1 numaralı hedef...



Teknik adam konusunda sezon sonu beklenirse, mevcut durumda takım bir geçiş hocasına emanet edilecek. Ligin flaş takımlarından biri olan Adana Demirspor, Avrupa mücadelesi verirken, Montella ligde 1.75 puan ortalaması yakaladı.



Güney ekibinin henüz yeni kontrat teklif etmediği Montella'nın, kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.



MURAT SANCAK: "İSTEYEN GİDEBİLİR"



Trabzonspor'un Vincenzo Montella'ya ilgisi üzerine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.



Murat Sancak bu haberlerle ilgili, "Bilemem zannetmiyorum ama isteyen istediği yere gidebilir. Özgürlük var." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın pahalı geldi



Boştaki hocalardan Sergen Yalçın için geçtiğimiz günlerde aracılar vasıtasıyla nabız yoklaması yapıldı. Ancak Yalçın'ın yıllık ücreti pahalı geldi. Beşiktaş'ta son olarak 30 milyon TL kazanan Sergen hocanın, aynı seviyede bir ücret beklentisi var. Trabzonspor Yönetimi ise takım maliyetini düşürmeye hazırlandığı süreçte yeni teknik direktörüne bu rakamları vermek istemiyor. Ayrıca Sergen hocanın transferde de bütçe isteyeceği konuşuluyor.



İki maça Ak çıkacak



Olağanüstü seçime tek liste ile girecek Ertuğrul Doğan'ın hoca tercihi merak konusu. Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takım geçici olarak yardımcısı Orhan Ak'a emanet edilirken, genç çalıştırıcının Nisan ayının başındaki Kayserispor ve Ankaragücü maçlarına çıkması yüksek ihtimal gözüküyor.





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