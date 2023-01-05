Trabzonspor - Giresunspor: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.Akyazı'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak.Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan Trabzonspor, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.Bordo-mavililerde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ve 10 puan toplayan Giresunspor da, son dönemdeki başarılı performansını Trabzonspor deplasmanında da sürdürmeye çalışacak.Giresunspor'da sarı kart cezalısı Borja Sainz ile sakatlığı bulunan Sergen Picinciol bu mücadelede forma giyemeyecek.Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Abdülkadir, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Gomez.Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Serginho, Mejia, Campuzano, Görkem, Bajic, Kuwas.