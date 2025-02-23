Trabzonspor - Gaziantep FK: İlk 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Gaziantep FK: İlk 11'ler
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23 Şubat 2025 17:59
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Trabzonspor - Gaziantep Fk maçının VAR koltuğunda ise İspanyol Alejandro Quintero olacak. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke



İLK MAÇ GOLSÜZ SONA ERDİ

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyeti unutmak ve sahasında yeniden kazanmak istiyor. Bordo-mavililer 29 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 22 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 29 puanı bulunuyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Denis Draguş, Anthony Nwakaeme ve Tim Jabol-Folcarelli'nin oynaması beklenmiyor.

Gaziantep FK'de ise Cyril Mandouki dışında eksik bulunmuyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, Simon Banza, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, John Lundstram ve Okay Yokuşlu kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri durumunda Konyaspor deplasmanında oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de bu maç öncesi savunmadaki 4 isim, kart ceza sınırında bulunuyor. Semih Güler, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ ve Saborit, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde 26. haftadaki ikas Eyüpspor müsabakasında görev alamayacak.

TRABZONSPOR, GAZİANTEP'E HİÇ YENİLMEDİ

Sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.

Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

TRABZONSPOR, SAHASINDA PUAN VERMEDİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.

GAZİANTEP'İN DIŞ SAHA KARNESİ KÖTÜ

Ligde iç sahada sadece iki yenilgisi bulunan ve evinde en az gol yiyen takım olarak öne çıkan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.

Güneydoğu temsilcisi, deplasmanda oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip kaleye 13 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.


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