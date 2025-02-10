Trabzonspor - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler
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10 Şubat 2025 02:01
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Eren Elmalı, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut, Melih, Stapanenko, Halil, Emre, Ampem, Thiam.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.

EYÜPSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.

Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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