Trabzonspor efsanesi Kadir Özcan mezarı başında anıldı

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor efsanesi Kadir Özcan mezarı başında anıldı
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21 Ekim 2023 18:20
Trabzonspor'un efsane futbolcularından Kadir Özcan, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takımın ilk şampiyonluğu yaşadığı kadrosunda forma giyen Kadir Özcan'ın, Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Anma törenine, Özcan'ın ailesinin yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz, Ceyhun Eskici ve Fatih Solak, eski futbolcular Ali Kemal Denizci, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürü Hamdi Aslan, Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım ve futbolcuları ile sevenleri katıldı.

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