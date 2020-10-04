Trabzonspor Djaniny transferini resmen açıkladı

Trabzonspor forvet oyuncusu Djaniny Semedo'nun transferini resmen açıkladı.



Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada Djaniny Semedo'nun Trabzonspor'a 3 yıllık imza attığı duyurulurken oyuncunn alacağı ücretler ve transfer şartları da Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer aldı.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.



2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,



2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,



2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.



Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."



