Trabzonspor, Demet Akalın ile anlaştı!

Trabzonspor, Altay maçından sonraki şampiyonluk kutlamaları için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile anlaştı

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Trabzonspor, Demet Akalın ile anlaştı!
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09 Mayıs 2022 15:16
Trabzonspor Kulübü, Altay maçından hemen sonra Trabzon'da Medikal Park Stadyumu'nda dev bir etkinlik düzenleyecek.

Burada kupa kaldıracak olan bordo-mavililer yerel ve ulusal şarkıcılarla taraftarları coşturacak. 23.30'a kadar geniş bir etkinlik takvimi oluşturan Trabzonspor Kulübü son günlerde "kulüp" şarkısıyla piyasayı kasıp kavuran ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı kutlamalara davet eti. Akalın'dan olumlu yanıt alan Trabzonspor başarılı şarkıcı için geniş bir sahne alanı oluşturacak.

Kutlamalarla ilgili tüm detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. (61 Saat)

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