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Trabzonspor'dan yerli hamlesi

Trabzonspor'da yeni transfer dönemi için öncelik yerlilere verildi. Bordo-Mavililer'in önceliği Ahmetcan Kaplan, Halil Dervişoğlu ve Görkem Sağlam

calendar 23 Mayıs 2025 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 10:37
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan yerli hamlesi
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Bordo-mavili yönetim, yaptığı kadro planlamasında 'Trabzonlu oyuncu' sayısını artırma kararı aldı. Ahmetcan KaplanGörkem Sağlam ve Halil Dervişoğlu gündemdeki ilk isimler. Aidiyet duygusunu ön plana çıkaran bir transfer politikası hazırlanıyor. Devre arasında gelip alkışları toplayan Mustafa Eskihellaç'a benzer profilde oyuncularla kadronun güçlendirilmesi hedefleniyor. Ajax'ta forma şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan, 25 yaşındaki forvet Halil Dervişoğlu ve Hatayspor'dan Görkem Sağlam listede yer alıyor.


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