Trabzonspor'dan yerli hamlesi

Bordo-mavili yönetim, yaptığı kadro planlamasında 'Trabzonlu oyuncu' sayısını artırma kararı aldı. Ahmetcan Kaplan, Görkem Sağlam ve Halil Dervişoğlu gündemdeki ilk isimler. Aidiyet duygusunu ön plana çıkaran bir transfer politikası hazırlanıyor. Devre arasında gelip alkışları toplayan Mustafa Eskihellaç'a benzer profilde oyuncularla kadronun güçlendirilmesi hedefleniyor. Ajax'ta forma şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan, 25 yaşındaki forvet Halil Dervişoğlu ve Hatayspor'dan Görkem Sağlam listede yer alıyor.
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