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Trabzonspor'dan üçlü takviye: Onuachu, Wooh ve Boga

Geçtiğimiz günlerde ilk transferini tamamlayan Trabzonspor, kamp dönemine kadar Paul Onuachu, Jeremie Boga ve Christopher Wooh'u kadrosuna katmayı planlıyor.

calendar 24 Haziran 2025 09:40 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 09:41
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan üçlü takviye: Onuachu, Wooh ve Boga
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Yeni sezonun ilk transferini Wagner Pina ile yapan Trabzonspor'da teknik heyet ve yönetim kamp dönemine kadar golcü, orta saha ve savunma takviyelerini tamamlamayı planlıyor.

ONUACHU TAMAM, WOOH VE BOGA YAKINDA BİTİYOR!

Sezona iddialı bir kadroyla başlamanın hedeflerini yapan Trabzonspor; Paul Onuachu, Jeremie Boga ve Christopher Wooh'u kısa zamanda kadroya katmaya hazırlanıyor. Southampton'la Paul Onuachu transferi için anlaşan Bordo-mavililer, Wooh ve Boga transferlerini kampa kadar tamamlamayı hedefliyor.


Geçtiğimiz sezonun devre arasında göreve gelen Fatih Tekke, yeni sezon için kaliteli ve rotasyonu geniş bir kadro kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da aynı görüşte olduğu ve Tekke'yi desteklediği belirtildi. Tekke'nin oyun gücü yüksek ve taktiksel açıdan kuvvetli bir takım oluşturmayı çalıştığı aktarıldı. Fatih Tekke, U19 takımından bazı genç isimleri de kamp kadrosuna alacağı ifade edildi. 

 

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