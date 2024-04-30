Trabzonspor'dan Onuachu açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan Onuachu açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2024 12:20
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Doğan, takımda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için gelen soruya da cevap verdi.

Ertuğrul Doğan, Onuachu için, "Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Onauchu, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery