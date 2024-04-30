Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Doğan, takımda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için gelen soruya da cevap verdi.
Ertuğrul Doğan, Onuachu için, "Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Onauchu, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.
Doğan, takımda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için gelen soruya da cevap verdi.
Ertuğrul Doğan, Onuachu için, "Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Onauchu, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.
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