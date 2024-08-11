Trabzonspor'dan çifte hamle: Brownhill ve Kinkoue

Transferde atağa kalkan Trabzonspor, iki önemli ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan çifte hamle: Brownhill ve Kinkoue
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11 Ağustos 2024 12:28
Transferde atağa kalkan Trabzonspor, iki önemli ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fırtına, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Burnley'in 28 yaşındaki kaptanı Josh Brownhill ile temaslara başladı. İngiliz ekibi, futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi kaldığından dolayı transfere sıcak bakıyor.



Bordo-Mavililer ayrıca Le Havre'nin 22 yaşındaki stoperi Etienne Youte Kinkoue'nin transferi için görüşmelere başladı. Savunmaya Savic ve Batagov olmak üzere iki takviye yapan Trabzonspor, Kinkoue için de şartları araştırıyor.

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