Trabzonspor bir yandan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan iç transfer görüşmelerine devam ediyor. Bordo-mavililer iç transferde ilk olarak Anastasios Bakasetas'la nikah tazelemek istiyor.
Alanyaspor'dan 3 yıl önce 3 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Bakasetas ile daha önce yapılan iki görüşmede anlaşma sağlanamamıştı. Bordo-mavililerin kısa süre içinde yıldız futbolcuya 3. teklifini yapacağı öğrenildi.
Karadeniz ekibinin, Bakasetas'a 3 yıllık yeni sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin euro garanti ücret teklif edeceği öğrenildi. Yeni sözleşmede performansa bağlı bonusların da yer alacağı ifade edildi.
Kariyerini Trabzonspor'da sürdürmeye sıcak bakan Bakasetas'ın 3. teklifi kabul ederek 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda tutulmasını istediği Yunan orta saha oyuncusuyla yapılacak son görüşmenin kısa süre içinde gerçekleşeceği bildirildi.
Alanyaspor'dan 3 yıl önce 3 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Bakasetas ile daha önce yapılan iki görüşmede anlaşma sağlanamamıştı. Bordo-mavililerin kısa süre içinde yıldız futbolcuya 3. teklifini yapacağı öğrenildi.
Karadeniz ekibinin, Bakasetas'a 3 yıllık yeni sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin euro garanti ücret teklif edeceği öğrenildi. Yeni sözleşmede performansa bağlı bonusların da yer alacağı ifade edildi.
Kariyerini Trabzonspor'da sürdürmeye sıcak bakan Bakasetas'ın 3. teklifi kabul ederek 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda tutulmasını istediği Yunan orta saha oyuncusuyla yapılacak son görüşmenin kısa süre içinde gerçekleşeceği bildirildi.