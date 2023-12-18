Trabzonspor'dan Bakasetas'a yeni teklif

Trabzonspor, takımın yıldız ismi Anastasios Bakasetas'a yıllık 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yeni bir teklif yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan Bakasetas'a yeni teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 11:00
Trabzonspor bir yandan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan iç transfer görüşmelerine devam ediyor. Bordo-mavililer iç transferde ilk olarak Anastasios Bakasetas'la nikah tazelemek istiyor.

Alanyaspor'dan 3 yıl önce 3 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Bakasetas ile daha önce yapılan iki görüşmede anlaşma sağlanamamıştı. Bordo-mavililerin kısa süre içinde yıldız futbolcuya 3. teklifini yapacağı öğrenildi.

Karadeniz ekibinin, Bakasetas'a 3 yıllık yeni sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin euro garanti ücret teklif edeceği öğrenildi. Yeni sözleşmede performansa bağlı bonusların da yer alacağı ifade edildi.

Kariyerini Trabzonspor'da sürdürmeye sıcak bakan Bakasetas'ın 3. teklifi kabul ederek 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda tutulmasını istediği Yunan orta saha oyuncusuyla yapılacak son görüşmenin kısa süre içinde gerçekleşeceği bildirildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery