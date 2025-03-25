Trabzonspor'da zorunlu hücum hattı değişikliği!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile evinde karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, hücum hattında zorunlu bir değişikliğe gidecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da zorunlu hücum hattı değişikliği!
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25 Mart 2025 10:56
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile karşılaşacak.

Trabzonspor'daki teknik direktörlük kariyerine deplasmanda alınan 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle etkileyici bir başlangıç yapan Fatih Tekke, bu sezon dış sahadaki ilk üç puanı takımına kazandırmıştı.

Genç teknik adam, milli ara sonrası Göztepe maçıyla birlikte Papara Park'ta taraftarlarının önüne ilk kez çıkmaya hazırlanıyor.

Tribünleri dolduracak bordo-mavili taraftarlara galibiyet sevinci yaşatmayı hedefleyen Tekke, hem oyun anlayışını takıma aşılamak hem de en ideal 11'i oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

HÜCUM HATTINDA ZORUNLU DEĞİŞİM

Trabzonspor'un hücum hattında önemli bir değişiklik yaşanacak. Banza'nın kart cezalısı olması nedeniyle ileri uçta Sikan görev alacak. Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla ilk kez asıl mevkisi olan forvette sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Onu kanatlardan destekleyecek isimler ise Vişça ve Zubkov olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanlarda bu üçlüyle özel olarak ilgilenirken, hücum hattının performansına büyük güven duyuyor.

Göztepe karşısında sahada görmek istediği oyun anlayışını net bir şekilde belirleyen Tekke, takımına galibiyet için tüm detayları titizlikle aktarıyor.  

 
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