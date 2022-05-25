Trabzonspor'da yolcular belli oldu

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gelecek oyuncular kadar gideceklerin de durumu önemli.



Yeni transferlere yer açmak için yabancı kontenjanının rahatlatılması gerekiyor. Kiralık kontratı biten Puchacz'la vedalaşan Bordo-Mavililerde, Koita, Trondsen ve Kouassi'nin gelecek sezonda kadroda düşünülmedikleri öğrenildi. Giresunspor'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Diabate ve Flavio da önümüzdeki yıl planlamasında yer almıyor. Bu isimler ya bonservisleriyle ya da kiralık olarak başka takımlara gönderilecek. 1 sene daha kontratı bulunan Gervinho'nun geleceği ise kamp sürecinde netleşecek.



Gervinho kampa göre



Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle devre arasında sözleşmesi dondurulan Fildişili yıldız, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrı antrenmanlara başlamıştı. Yerlide ise ilk yolcu Yunus Mallı. Büyük umutlarla geldiği Trabzonspor 'da beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyan gurbetçi futbolcunun, ayrılması kesin gibi.







