Trabzonspor'da yıldızlar maaşlarını kendileri ödedi

Süper Lig'de her hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Anastasios Bakasetas performanslarıyla fırtına gibi esiyor. Muhteşem üçlü, bu sezon kazandırdıklarıyla yıllık ücretlerinin %80'ini şimdiden çıkarıp kasayı doldurdu. Nwakaeme, 8 gol-8 asistle bordo-mavililerin hanesine 20 puan yazdırdı.



Yıllık 23 milyon TL alan Nijeryalı yıldızın, gol ve asistleriyle Trabzonspor, 19 milyon 250 bin TL kazandı. Cornelius, 12 gol-3 asistle oynadı. 23 milyon TL ücret alan Danimarkalı santrfor, 15 puana katkı verip takıma 16.5 milyon TL prim kazandırdı.



BAKASETAS'TAN 15 PUAN



'Çilingir' lakabıyla birçok maçın düğümünü çözen Anastasios Bakasetas da Trabzonspor'a 8 golün yanı sıra 4 asist ekledi. Yunan maestronun skora etkileriyle 15 puan alınırken, yıllık 19 milyon TL yükü olan Bakasetas, katkısıyla 16.5 milyon TL'nin kasaya girmesini sağladı.



NWAKAEME

Bu sezon 194 dakikada bir skora katkı yapmayı başardı.



BAKASETAS

Ligde 19 kez ilk 11'de sahaya çıktı ve 3 karşılaşmayı kaçırdı.



CORNELIUS

12 golle krallık yarışında şu anda zirvede bulunuyor.





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