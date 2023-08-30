Trabzonspor'da yeni rota Carlos Vinicius!

Dinamo Zagreb'in Petkovic ile yeni sözleşme imzalamak için teklifini yükseltmesi, Trabzonspor'un işini zorlaştırdı. Bordo-mavililer, listedeki diğer isimlerden Carlos Vinicius'u kiralamak adına Fulham'a teklif yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da yeni rota Carlos Vinicius!
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30 Ağustos 2023 10:58
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 11:08
Yaklaşık 2.5 aydır forvet transferini sonuçlandıramayan Trabzonspor, ısrarla Bruno Petkovic'i bekliyordu. Oyuncuya çok cazip bir teklif yapan hatta 3 yıllık kontrat için el sıkışan Bordo-Mavililer, Dinamo Zagreb'e ise 3.5 milyon euro önermişti.

Mukavelesinin bitmesine 1 sene kalan Petkovic, Hırvat ekibinin önceki 2 teklifini kabul etmezken, son günlerde taraflar arasındaki görüşmeler yine hızlandı.

Hırvatistan medyası, 3 önemli yıldızını satan Zagreb ekibinin, Petkovic'e 1 milyon euro'nun üzerinde maaşla yeni sözleşme önerdiğini ve oyuncunun bu kez kalmaya sıcak baktığını yazdı.



YENİ GOLCÜ İNGİLTERE'DEN

Bu gelişmeler Bordo-Mavili yönetimin planlarını fazlasıyla bozarken, listedeki diğer isimlerden Carlos Vinicius için harekete geçildi.

Fulham'ın 28 yaşındaki santrforunu kiralamak için teklif yapan Trabzonspor Yönetimi, cevap bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan 5 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibine giden 1.90 boyundaki Brezilyalı yıldız, bu yıl takımda yedek oyuncu konumunda ve süre alamıyor.

Daha önce Napoli ve Tottenham gibi Avrupa'nın dev ekiplerinde de görev yapan Vinicius'un yanı sıra Young Boys'tan Nsame de gündemde.

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