Trabzonspor'da Umut Meraş için bir görüşme daha

Hem Molde maçları hem de Roma karşılaşmasında Trabzonspor'un sol bekte yaşadığı sıkıntı dikkat çekerken, Bordo-Mavililer buraya mutlaka bir oyuncu alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de 3 Türk isim oynatma zorunluluğu olduğu için savunmanın solu için yerli bir oyuncu üzerinden planlama yapıyor. Tecrübeli hoca, Umut Meraş'ı istiyor.



A Milli Takım 'ın başarılı sol beki ile daha önce görüşen ancak aradaki fiyat farkı nedeniyle anlaşamayan Karadeniz ekibi, tekrar devrede. Le Havre'nin 2 milyon Euro'luk bonservis beklentisini, bizzat kulübüyle görüşerek 1.4 milyon Euro'ya indiren Umut, Karadeniz ekibinden 1 milyon 350 bin Euro ücret istemişti. Fırtına ise 900 bin Euro teklif etmişti.



BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİR...



Kurulan son temaslarda, fiyat farkının iyice azaldığı öğrenilirken, yönetim şartları zorluyor. Trabzonspor, hafta başında Umut Meraş transferini bitirmeyi hedefliyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla Beşiktaş ile Adana Demirspor da ilgilenirken, Umut'un Trabzon'a daha yakın olduğu öğrenildi.



