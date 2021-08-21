Trabzonspor'da Umut Meraş için bir görüşme daha

Sol beke mutlaka bir takviye yapacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı buraya yerli bir oyuncu düşünüyor. Tecrübeli hoca, Umut Meraş'ın transfer edilmesini isterken yönetim yeniden görüşmelere başladı.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Trabzonspor'da Umut Meraş için bir görüşme daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2021 14:10
Hem Molde maçları hem de Roma karşılaşmasında Trabzonspor'un sol bekte yaşadığı sıkıntı dikkat çekerken, Bordo-Mavililer buraya mutlaka bir oyuncu alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de 3 Türk isim oynatma zorunluluğu olduğu için savunmanın solu için yerli bir oyuncu üzerinden planlama yapıyor. Tecrübeli hoca, Umut Meraş'ı istiyor.

A Milli Takım 'ın başarılı sol beki ile daha önce görüşen ancak aradaki fiyat farkı nedeniyle anlaşamayan Karadeniz ekibi, tekrar devrede. Le Havre'nin 2 milyon Euro'luk bonservis beklentisini, bizzat kulübüyle görüşerek 1.4 milyon Euro'ya indiren Umut, Karadeniz ekibinden 1 milyon 350 bin Euro ücret istemişti. Fırtına ise 900 bin Euro teklif etmişti.

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİR...

Kurulan son temaslarda, fiyat farkının iyice azaldığı öğrenilirken, yönetim şartları zorluyor. Trabzonspor, hafta başında Umut Meraş transferini bitirmeyi hedefliyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla Beşiktaş ile Adana Demirspor da ilgilenirken, Umut'un Trabzon'a daha yakın olduğu öğrenildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.