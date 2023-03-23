Trabzonspor'da liste günü!

Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna tek aday olan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesini bugün Divan Kurulu'na teslim edecek.



5 arkadaşıyla birlikte adaylığını ilan eden ve geçen hafta resmen başvurusunu yapan Doğan, kesin listesini bugün teslim edecek. Bordo-mavili kulübün tüzüğüne göre yönetim, bir başkan, on dört asıl ve yedi yedek üyeden oluşacak.



25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da ilk gün mali ve idari genel kurul gerçekleştirilecek, istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu, kendi görev süresi içerisinde olan bölümü için genel kuruldan ibra isteyecek. Karadeniz ekibinde ikinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak.



Kongre, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Tek aday olan Ertuğrul Doğan, yarın Trabzon'a gelecek ve ziyaretler gerçekleştirecek. Doğan'ın, Trabzonspor Divan Kurulu'nu ASKF'yi, TSYD'yi ve 1461 Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu'nu ziyaret edeceği bildirildi.





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