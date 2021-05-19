Trabzonspor'da kiralıklar için karar zamanı

Süper Lig'in sona ermesinin ardından Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazanırken bir yandan da iç transfer de çalışmalar yapılıyor.



Bordo mavililer sezonu başka takımlarda kiralık olarak tamamlayan futbolcular için de raporlar hazırlandı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, kiralık futbolcuları sezon boyunca takip eden gözlemcilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.



Avcı ve izleme ekibinin son kararları sonrasında toplamda 21 kiralık futbolcunun bazılarıyla yollar tamamen ayrılacakken bazıları ise yeniden kiralık gönderilecek. Avcı'nın isteğine göre birkaç ismin de kadroda tutulacağı öğrenildi. Kiralık futbolcular arasında yer alan iki yabancı Campi ile Diabate ise Avcı'nın planları arasında yer almıyor.



Trabzonspor'un kiralık futbolcularının listesi ise şu şekilde;



Abdurrahim Dursun, Anıl Başaran, Muhammet Taha Tepe, Behlül Aydın, Murat Cem Akpınar, Koray Kılınç, Kerem Baykuş, Sami Can Özkan, Taha Tunç, Ebrar Cumhur, Ahmet Canbaz, Mert Kurt, Tunahan Ergül, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Cem Kara, Salih Kavrazlı, Talha Reşat Bulut, Doğukan Delimehmet, Gaston Campi, Diabate.



Haber: Karadeniz Gazetesi



