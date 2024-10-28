Trabzonspor'da kadro dışı kararı!

Göztepe'ye 2-1'lik skorla kaybeden Trabzonspor'da kadro dışı kararı gelebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kadro dışı kararı!
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28 Ekim 2024 08:21
Trabzonspor'un 10 kişi kalan Göztepe'ye 2-1 yenilmesi büyük tepkiye neden oldu.

"KADRO DIŞI" KARARI GELEBİLİR

Yerel gazeteler bordo-mavili takımın performansını yerden yere vururken, sosyal medyada da taraftarlar oyundan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı. Maçın bitimiyle kaptan Uğurcan Çakır'ın "Bir kişi fazlaydık ama herkes kaçak oynadı, sahada saklandı. Utanç verici" açıklamasının yanı sıra Şenol Güneş'in "Bazı kararlar almamız gerekiyor ve sahaya bir ilk 11 çıkaracağız" ifadeleri kısa süre içerisinde, "Kadro dışı" ve benzeri kararların olabileceğine işaret etti.

TOPLANTI YAPILACAK

Bu açıklamalardan sonra Güneş'in, teknik ekibiyle birlikte toplantı gerçekleştireceği ve alacağı kararı yönetim kuruluna ileteceği öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da katılacağı yönetim kurulu toplantısında kararlar masaya yatırılacak ve uygulamaya sokulacak.

Trabzonspor teknik direktörünün maçın ardından hangi isimlerle ilgili ne yapacağı şu an için netlik kazanmadı. Ancak karşılaşmanın bitimiyle Denis Draguş ile bazı futbolcular arasında tartışma yaşandığı kaydedildi.

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