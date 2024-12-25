Trabzonspor'da hedef yeniden Attila Szalai

Trabzonspor stoper için Kopenhag'ın yıldızı Kevin Diks'i bitirmek isterken, Hugo'nun dönüşünü tartışırken gündemine Atilla Szalai'yi yeniden aldı.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef yeniden Attila Szalai
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25 Aralık 2024 12:11
Trabzonspor stoper transferine büyük önem verirken bu doğrultuda Kopenhag'ın yıldızı Kevin Diks'in işini bitirmede önemli mesafe aldı. Geri dönmek isteyen eski yıldızı Vitor Hugo'nun durumunu değerlendiren Trabzonspor, sezon başı da görüşüp son aşamaya getirdiği Fenerbahçeli eski yıldız Atilla Szalai'yi de gündemine aldı.

Günebakış'ın haberine göre; Szalai ile sezon başı anlaşma aşamasına gelen ancak tercihini Savic'ten yana kullanan Trabzonspor bu kez Szalai için yeniden temas kurduğu ifade edildi.

Habere göre; Attila Szalai, kulübü Hoffenheim'den ayrılmak istiyor ve menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderdi. Szalai'nin stoper dışında sol bekte de forma giymesinin de avantajı ile Trabzonspor'un bu oyuncunun durumunu değerlendirdiği teknik direktör Şenol Güneş'in bu yönde kararına göre hareket edeceği belirtildi.

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