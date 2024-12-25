Trabzonspor'da gündem Mustafa Eskihellaç

Trabzonspor'da son üç dönemdir transfer gündemine gelen Mustafa Eskihellaç yeniden konuşulmaya başlandı.
Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki futbolcu , bu sezon Gaziantep FK ile 12 maça çıkarken, 5'ini sol bek, 3'ünü sol kanat, 2'sini orta saha, 1'ini sağ bek ve 1'ini ise sağ kanat olarak oynadı.
Güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro olarak gösterilen Mustafa Eskihellaç'ın Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki futbolcu , bu sezon Gaziantep FK ile 12 maça çıkarken, 5'ini sol bek, 3'ünü sol kanat, 2'sini orta saha, 1'ini sağ bek ve 1'ini ise sağ kanat olarak oynadı.
Güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro olarak gösterilen Mustafa Eskihellaç'ın Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.