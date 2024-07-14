Trabzonspor'da Gravillon sesleri

Trabzonspor, Marsilya ile prensipte anlaşma sağlanamayan Gigot'un yerine düşünülen isimler arasında Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Gravillon öne çıkıyor.

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Trabzonspor'da Gravillon sesleri
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14 Temmuz 2024 12:09
Trabzonspor, stoper transferinde hedeflediği isimlerden olumlu yanıt alamamasına rağmen alternatif arayışlarına devam ediyor.

Marsilya ile prensipte anlaşma sağlanamayan Gigot'un yerine düşünülen isimler arasında Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Gravillon öne çıkıyor.

3.5 MİLYON EURO

Adana Demirspor'un transfer yasağı nedeniyle kaynak arayışı içinde olması, 26 yaşındaki savunmacının bu yaz satılma olasılığını artırıyor. Adana Demirspor, Gravillon için 3.5 milyon euro'luk bir fiyat etiketi belirledi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 39 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, 2 gol kaydetti ve geriden oyun kurma yeteneğiyle dikkat çekti. Abdullah Avcı'nın modern stoper profilinde istediği özellikleri taşıyan Gravillon, Trabzonspor yönetiminin radarına girdi.

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