Trabzonspor'da gövde gösterisi: Rota şampiyonluk

Süper Lig'in lideri Trabzonspor bir yandan şampiyonluk yolunda ilerlerken diğer taraftan geleceğin tohumlarını da atıyor. Bordo-mavililer en az 10 yıllık bir süreci kurtarabilecek adımlarıyla öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Enis Destan, Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör gibi Türk futbolunun gelecek vaat eden yıldızları resmen kadroya katıldı, adeta gövde gösterisi yapıldı.



Bursa ve Altınordu



Bordo-mavililer, ülke futbolunun en önemli altyapı merkezleri olarak kabul edilen Vakıfköy ve Altınordu'dan yetişen bu 4 genç yıldızı transfer ederek önemli bir iş yaptı. Trabzonspor hem ezeli rakiplerinin bu konuda önüne geçti hem de mevkiisel anlamda geleceğe yatırım yapmasını bildi. Enis Destan ve Batuhan Kör forvete, Kerem Şen orta sahaya ve Taha Altıkardeş stopere dahil edildi.



Akademi gibi kadro



Transfer edilen gençlerin yanısıra Trabzonspor'un mevcut kadrosu ve altyapısındaki gençler de beğeni topluyor. Son yıllarda bordo-mavililerden yetişen Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan gibi isimler A takımda düzenli olarak şans buldu. Ayrıca son Galatasaray derbisinde forma giyen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan ile Uğurcan'ın arkasında bekleyen genç kaleciler Arda Akbulut (19) ve Muhammet Taha Tepe (20) ile sağ kanatta yer alan 19 yaşındaki Salih Kavrazlı gelecek için ümit veriyor.



Yerli, milli, değerli



Trabzonspor'un kadrosuna kattığı gençlerin tamamı yerli, milli ve yakın gelecekte değerlerini katlayacak isimlerden oluşuyor. Bu oyuncular uluslararası alanda da yakından takip ediliyor.



Bursaspor'dan gelen Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen ile Altınordu'dan alınan Enis Destan hem Türk futbolunda hem de uluslararası anlamda takip edilen isimler. Hepsi U19 ve U18 milli takımında oynayana bu genç isimler kulüplerinde de düzenli oynayarak gelmeleriyle öne çıktı. İşte isim isim genç yıldızların son durumu:



TAHA ALTIKARDEŞ: Avrupa kulüpleri tarafından da izlenen Taha Altıkardeş, Bursaspor'da Vakıfköy'den son dönemde çıkan en iyi isimlerden biri olarak gösteriliyor. Hava toplarına hakim olan genç stoper, her iki ayağına da kullanabiliyor. Taha, bu sezon Bursaspor'da 15 maça çıktı.



ENİS DESTAN: Altınordu'nun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan. A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un da yakın takibinde olan genç forvet, zamanlaması, çalım beceresi ve her iki ayağını kullanmasıyla biliniyor. Enis bu sezon 16 maçta 2 gol attı.



BATUHAN KÖR: Özellikle geçen sezon 1. Lig'de dikkat çeken Bursaspor'un gençleri arasındaydı. Genç forvet hem hava toplarına hakimiyeti hem de güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. Batuhan bu sezon 23 resmi maçta 5 gol attı.



KEREM ŞEN: Orta sahada hem 6 hem de 8 numara olarak oynayabilen Kerem Şen, çift yönlü futboluyla dikkat çekiyor. Geçen sezon ve bu sezon yetenekleriyle parlayan genç orta saha Bursaspor'da ligin ilk yarısında 15 maçta 2 gol 2 asistle oynadı.



Gövde gösterisi



Devre arası transfer döneminin en dikkat çeken takımı kuşkusuz Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer tam 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kouassi, Edin Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen kadroya katıldı.





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