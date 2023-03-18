Trabzonspor'da genel kurul ertelendi

Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle bir hafta ertelendi. Gelecek hafta yapılacak toplantıda Ertuğrul Doğan, başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da genel kurul ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2023 11:03
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda, oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 278 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulda kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek liste ile girecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery