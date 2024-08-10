Trabzonspor'da forvet alarmı!

Golcü transferini Rapid Wien maçına yetiştiremeyen Trabzonspor, Weghorst - Onuachu ikilisinden birini 1 haftalık periyotta mutlaka bitirmek istiyor. Yönetim, her iki oyuncunun kulübüne yaptığı teklifleri artıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da forvet alarmı!
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10 Ağustos 2024 13:25
Şu ana kadar 10 transfer yapan Trabzonspor'da, taraftarların dört gözle beklediği mevki forvet...

Onuachu ve Weghorst konusunda yoğun uğraş veren Bordo-Mavili yönetim, kulüpleri ikna edemediği için golcü transferini Rapid Wien eşleşmesine yetiştirememişti. Ancak Papara Park'ta son oynanan maç, takımın net bir pivot santrfora ne kadar ihtiyaç duyduğunu tekrar gösterdi.

Yönetim, bu ikiliden birini 1 haftalık periyotta mutlaka bitirmek istiyor. Hem Southampton hem de Burnley ile görüşmeler yeniden hızlanırken, Trabzonspor Yönetimi'nin son teklifleri güncellemesi yani rakamı artırması bekleniyor.

ORTA SAHADA PLAN DEĞİŞTİ

Muhammed Cham konusunda bir türlü Clermont'un inadını kıramayan Trabzonspor, bekleme kararı aldı. Bu süreçte ortaya sahaya alınacak ofansif isim konusunda farklı hedefler üzerinden ilerlenecek. Scout ekibinin 3-4 farklı oyuncu sunduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu futbolcular arasından öncelik tercihlemesi yaptığı öğrenildi. Bordo Mavililer, forvet transferinin ardından orta sahaya ağırlık verecek.

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