Trabzonspor'da Ekuban'a teklif yok

Transfer iddiaları ile gündeme gelen Trabzonspor'un golcüsü Ekuban için resmi teklif yok.

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Trabzonspor'da Ekuban'a teklif yok
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11 Temmuz 2021 14:39
Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'la ilgili çeşitli transfer iddiaları ortaya atılırken golcü oyuncu için henüz resmi bir teklifin gelmediği ifade edildi. Ganalı futbolcu vergi problemleri sebebi ile Türkiye'ye gelememişti. Caleb Ekuban'ın izninin uzadığı belirtildi.

27 yaşındaki futbolcunun transferde de adı birçok kulüple anılıyor ancak Trabzonspor'a henüz resmi bir teklif gelmediği belirtildi.

Kaynak: Haber 61


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