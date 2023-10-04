Trabzonspor'da Bjelica için kritik viraj!

Deplasmanlarda iç sahaya oranla daha kötü bir istatistiğe sahip olan Bjelica, ligde puan sıralamasında kendisinden üst konumda yer alan rakibini yenerek hem tartışmalara son vermek hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor.Bordo - Mavililer'in hocası iç sahadaki başarılı karnesine dış saha sonuçlarını da eklemeye kararlı...Hırvat çalıştırıcının tüm planlarını galibiyet üzerine yaptığı ifade edildi.