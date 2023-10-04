Trabzonspor'da Bjelica için kritik viraj!

Trabzonspor'un büyük umutlar beslediği Hırvat hoca Bjelica, tüm planlarını kazanmak üzerine kuruyor ve Fırtına'da galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bjelica için kritik viraj!
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04 Ekim 2023 11:13
Deplasmanlarda iç sahaya oranla daha kötü bir istatistiğe sahip olan Bjelica, ligde puan sıralamasında kendisinden üst konumda yer alan rakibini yenerek hem tartışmalara son vermek hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Bordo - Mavililer'in hocası iç sahadaki başarılı karnesine dış saha sonuçlarını da eklemeye kararlı...

Hırvat çalıştırıcının tüm planlarını galibiyet üzerine yaptığı ifade edildi.



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