Trabzonspor'da Batista Mendy için yakın takip!

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy'yi birçok kulüp yakından izliyor.
Mendy'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelmişti. Fırtına'da önceki sezon 4.4 milyon euroya Fransız ekibi Angers'den alınan 25 yaşındaki orta saha için bir başka Fransız ekibi Rennes 10.5 milyon euro teklif etmişti.
EN AZ 15 MİLYON EURO
Bu teklifi yetersiz bulan Trabzonspor yönetimi en az 15 milyon euro talep etmişti.
ŞENOL GÜNEŞ DE DOĞRULADI
Mendy'nin transfer olma ihtimalini önceki gün Şenol Güneş de doğruladı. Sezon başından bu yana İngiliz ekibi Crystal Palace, İtalyan takımları Torino ile Bologna ve Fransa'dan Rennes'in Batista Mendy ile ilgilendiği dile getirildi.
Mendy'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelmişti. Fırtına'da önceki sezon 4.4 milyon euroya Fransız ekibi Angers'den alınan 25 yaşındaki orta saha için bir başka Fransız ekibi Rennes 10.5 milyon euro teklif etmişti.
EN AZ 15 MİLYON EURO
Bu teklifi yetersiz bulan Trabzonspor yönetimi en az 15 milyon euro talep etmişti.
ŞENOL GÜNEŞ DE DOĞRULADI
Mendy'nin transfer olma ihtimalini önceki gün Şenol Güneş de doğruladı. Sezon başından bu yana İngiliz ekibi Crystal Palace, İtalyan takımları Torino ile Bologna ve Fransa'dan Rennes'in Batista Mendy ile ilgilendiği dile getirildi.
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