Trabzonspor'da Batista Mendy için yakın takip!

Trabzonspor'un dinamosu Batista Mendy'yi birçok kulüp yakından izliyor. Yıldız oyuncu için Şenol Güneş'ten de açıklama geldi..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Batista Mendy için yakın takip!
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21 Şubat 2025 11:00
Son güncelleme 21 Şubat 2025 11:01
Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy'yi birçok kulüp yakından izliyor.

Mendy'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelmişti. Fırtına'da önceki sezon 4.4 milyon euroya Fransız ekibi Angers'den alınan 25 yaşındaki orta saha için bir başka Fransız ekibi Rennes 10.5 milyon euro teklif etmişti.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Bu teklifi yetersiz bulan Trabzonspor yönetimi en az 15 milyon euro talep etmişti.

ŞENOL GÜNEŞ DE DOĞRULADI

Mendy'nin transfer olma ihtimalini önceki gün Şenol Güneş de doğruladı. Sezon başından bu yana İngiliz ekibi Crystal Palace, İtalyan takımları Torino ile Bologna ve Fransa'dan Rennes'in Batista Mendy ile ilgilendiği dile getirildi. 

 

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