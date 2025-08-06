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Trabzonspor'da Baniya'ya eski kulübü talip

Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği Rayyan Baniya'ya eski takımı Fatih Karagümrük talip oldu. Trabzonspor ayrılığa sıcak bakıyor.

calendar 06 Ağustos 2025 12:02
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Baniya'ya eski kulübü talip
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Geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Palermo'da kiralık olarak geçiren Rayyan Baniya, İtalyan temsilcisinin satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Trabzonspor'a geri döndü. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılması bekleniyor.

TRABZONSPOR BONSERVİS İLE SATMAK İSTİYOR

Bordo-mavililer, yerli statüsünde oynayan Baniya'yı satarak bonservis geliri elde etmek istiyor. Ancak şu ana kadar oyuncuya resmi bir bonservis teklifi gelmedi.


KARAGÜMRÜK'ÜN HEDEFİ KİRALIK

Rayyan Baniya'nın eski takımı Fatih Karagümrük'ün ise futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
(61 Saat)

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