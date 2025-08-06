Trabzonspor'da Baniya'ya eski kulübü talip

Geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Palermo'da kiralık olarak geçiren Rayyan Baniya, İtalyan temsilcisinin satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Trabzonspor'a geri döndü. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılması bekleniyor.
TRABZONSPOR BONSERVİS İLE SATMAK İSTİYOR
Bordo-mavililer, yerli statüsünde oynayan Baniya'yı satarak bonservis geliri elde etmek istiyor. Ancak şu ana kadar oyuncuya resmi bir bonservis teklifi gelmedi.
KARAGÜMRÜK'ÜN HEDEFİ KİRALIK
Rayyan Baniya'nın eski takımı Fatih Karagümrük'ün ise futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
(61 Saat)
TRABZONSPOR BONSERVİS İLE SATMAK İSTİYOR
Bordo-mavililer, yerli statüsünde oynayan Baniya'yı satarak bonservis geliri elde etmek istiyor. Ancak şu ana kadar oyuncuya resmi bir bonservis teklifi gelmedi.
KARAGÜMRÜK'ÜN HEDEFİ KİRALIK
Rayyan Baniya'nın eski takımı Fatih Karagümrük'ün ise futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
(61 Saat)