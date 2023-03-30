Trabzonspor'da ayrılık kararı!

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Bahia ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da ayrılık kararı!
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30 Mart 2023 09:48
Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Bordo-mavililer, Vitor Hugo için Brezilya ekibi Bahia ile anlaşmaya vardı.

Eşyalarını toplamaya başlayan Hugo'nun kısa süre içerisinde Trabzon'dan ayrılması bekleniyor.

Bu sezon Trabzonspor'da 31 maça çıkan Brezilyalı stoper, 3 kez fileleri havalandırdı. 

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