Trabzonspor, Beylerbeyi'ni iki golle geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, Beylerbeyi ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Bordo Mavili ekip sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka ve Kaltrina Biqkaj atarken, Beylerbeyi'nin golünü ise Elena Santos kaydetti.



Bu sonuçla bir maçı Trabzonspor puanını 15'e yükseltirken, konuk ekip ise 18 puanda kaldı.



