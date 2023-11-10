Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor, 59. dakikada Paul Onuachu ile öne geçti. Konyaspor bu gole 77. dakikada Louka Prip ile karşılık verdi. Trabzonspor'da ilk golü atan Paul Onuachu 85. dakikada skoru belirleyen golü attı.
Onuachu, bu karşılaşmadaki golleriyle birlikte Trabzonspor'da 9 maçta 6 gol ve 1 asistlik rakamlara ulaştı.
Abdullah Avcı'nın geri dönmesinin ardından ligdeki 4. maçına çıkan Trabzonspor, 3. galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 22 puana yükseldi. Konyaspor, 10 puanda kaldı.
Trabzonspor, milli aradan sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen'i ilk 11'de görevlendirdi.
Trabzonspor'da Eren'in dışında sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Umut Bozok da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde açtıkları pankartlarda Atatürk'ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk'ü andı.
Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya birlikte tuttukları 'Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.' yazılı pankart ile sahaya çıktılar.
Trabzonspor taraftarları önceki haftalarda olduğu gibi Filistin'e destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maraton tribünü önünde, 'İnsanların ve çocukların öldürülmediği kefensiz bir Filistin istiyoruz. Çocuklara gülmek Kudüs'e özgürlük yakışır' şeklinde pankart astılar.
Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Hafta içinde bordo-mavili kulüpten taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Moreno'nun ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.
21. dakikada Berat Özdemir'in pasında, savunmada Adil Demirbağ'ın uzaklaştıramadığı top Onuachu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
29. dakikada Cikalleshi'nin ceza alanı sol çaprazında yerden vuruşunda arka direkte uygun durumdaki Calvo'nun altı pas içinde şutunda, top üst direkten döndü.
31. dakikada soldan ceza alanına giren Cicaldau'nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
32. dakikada Moreno'nun sağdan ortasında, Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Visca'nın şutunda, çizgi üzerinde Yasir Subaşı, kafayla büyük tehlikeyi önledi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Pepe'nin taşıdığı topa ceza alanı içinde Onuachu'nun vuruşunda, kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Trabzonspor öne geçti. Pepe'nin pasında, ceza alanı içinde Calvo'nun ıskaladığı top ile uygun durumda buluşan Onuachu meşin yuvarlağı kaleci Bernardoni'nin solundan filelere gönderdi: 1-0
61. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.
72. dakikada Bakesatas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
73. dakikada Morena'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.
77. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, beraberliği sağladı. Castro'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Andreasen'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1
81. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Bernardoni sol tarafına sert şekilde gelen topu güçlükle kornere çeldi.
85. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Enis Destan'ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu, sıçrayarak ayağın arkasıyla topu filelere yolladı: 2-1
90+3. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 90 Benkovic), Baniya (Dk. 82 Enis Destan), Denswil, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 46 Bakasetas), Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca (Dk. 69 Trezeguet), Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Paz), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı (Dk.89 Cebrail Karayel), Soner Dikmen, Muric (Dk. 68 Andreasen), Cicaldau (Dk. 89 Yunus Mallı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 68 Castro)
Goller: Dk. 59 ve 85 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 77 Andreasen (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 71 Adil Demirbağ, Dk. 90+5 Soner Dikmen, Dk. 90+6 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90+2 Onuachu (Trabzonspor)
Trabzonspor, 59. dakikada Paul Onuachu ile öne geçti. Konyaspor bu gole 77. dakikada Louka Prip ile karşılık verdi. Trabzonspor'da ilk golü atan Paul Onuachu 85. dakikada skoru belirleyen golü attı.
Onuachu, bu karşılaşmadaki golleriyle birlikte Trabzonspor'da 9 maçta 6 gol ve 1 asistlik rakamlara ulaştı.
😱Paul Onuachu pic.twitter.com/qlnHjCZC1j
— Sporxtv (@sporxtv) November 10, 2023
Abdullah Avcı'nın geri dönmesinin ardından ligdeki 4. maçına çıkan Trabzonspor, 3. galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 22 puana yükseldi. Konyaspor, 10 puanda kaldı.
Trabzonspor, milli aradan sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen'i ilk 11'de görevlendirdi.
Trabzonspor'da Eren'in dışında sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Umut Bozok da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde açtıkları pankartlarda Atatürk'ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk'ü andı.
Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya birlikte tuttukları 'Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.' yazılı pankart ile sahaya çıktılar.
Trabzonspor taraftarları önceki haftalarda olduğu gibi Filistin'e destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maraton tribünü önünde, 'İnsanların ve çocukların öldürülmediği kefensiz bir Filistin istiyoruz. Çocuklara gülmek Kudüs'e özgürlük yakışır' şeklinde pankart astılar.
Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Hafta içinde bordo-mavili kulüpten taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Moreno'nun ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.
21. dakikada Berat Özdemir'in pasında, savunmada Adil Demirbağ'ın uzaklaştıramadığı top Onuachu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
29. dakikada Cikalleshi'nin ceza alanı sol çaprazında yerden vuruşunda arka direkte uygun durumdaki Calvo'nun altı pas içinde şutunda, top üst direkten döndü.
31. dakikada soldan ceza alanına giren Cicaldau'nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
32. dakikada Moreno'nun sağdan ortasında, Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Visca'nın şutunda, çizgi üzerinde Yasir Subaşı, kafayla büyük tehlikeyi önledi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Pepe'nin taşıdığı topa ceza alanı içinde Onuachu'nun vuruşunda, kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Trabzonspor öne geçti. Pepe'nin pasında, ceza alanı içinde Calvo'nun ıskaladığı top ile uygun durumda buluşan Onuachu meşin yuvarlağı kaleci Bernardoni'nin solundan filelere gönderdi: 1-0
61. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.
72. dakikada Bakesatas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
73. dakikada Morena'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.
77. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, beraberliği sağladı. Castro'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Andreasen'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1
81. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Bernardoni sol tarafına sert şekilde gelen topu güçlükle kornere çeldi.
85. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Enis Destan'ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu, sıçrayarak ayağın arkasıyla topu filelere yolladı: 2-1
90+3. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 90 Benkovic), Baniya (Dk. 82 Enis Destan), Denswil, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 46 Bakasetas), Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca (Dk. 69 Trezeguet), Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Paz), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı (Dk.89 Cebrail Karayel), Soner Dikmen, Muric (Dk. 68 Andreasen), Cicaldau (Dk. 89 Yunus Mallı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 68 Castro)
Goller: Dk. 59 ve 85 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 77 Andreasen (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 71 Adil Demirbağ, Dk. 90+5 Soner Dikmen, Dk. 90+6 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90+2 Onuachu (Trabzonspor)
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