Transferin hızlı takımı Trabzonspor kadrosunu bir golcüyle daha güçlendirmek istiyor.



Marek Hamsik, Bruno Peres, Gervinho, Koita, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan bordo mavililerin yeni hedefi Artem Dovbyk...



Ukraynalı golcü için uzun süredir izleme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yönetim Ukrayna'ya giderek hem futbolcu hem de kulübüyle görüşmeye karar verdi.



24 yaşındaki golcünün maliyeti de Trabzonspor'un gündemindeki Sörloth'a göre çok ucuz.



6.5 MİLYON DOLAR İSTİYORLAR



Dnipro-1 kulübünün yapılan ilk görüşmede talep ettiği rakam da büyük oranda netleşti. Ukrayna ekibinin 6 milyon 500 bin dolar bonservis talep ettiği ortaya çıktı.



ABDULLAH AVCI'DAN ONAY



Güncel piyasa değeri 1,5 milyon avro olan Artem Dovbyk'nin Denipro takımıyla sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.



1,89'luk boyu, fiziği ve hava toplarındaki hâkimiyetiyle Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'u andıran Ukraynalı santrfora teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği öğrenildi.



Geçen sezon çıktığı 27 maçta 10 gol ve bir asistle oynadı. Yeni başlayan 2021-22 sezonunda ise çıktığı ilk maçta iki gole imza attı. Sol ayağını etkili kullanan Dovbyk, sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.



