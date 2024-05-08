Henry: 'Mbappe, PSG tarihinin en iyisi olarak anılacak'

Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözler sarf etti.



Mbappe'nin PSG tarihinin en iyisi olduğunu söyleyen Henry, "Kylian Mbappe, PSG formasını giymiş en büyük futbolcu olarak anılacak." ifadelerini kullandı.



PSG tarihinde Lionel Messi, Ronaldinho, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos, Jay-Jay Okocha gibi yıldızların yer alması, Henry'nin sözlerini sosyal medyada tartışma konusu haline getirdi.



PSG formasıyla 305 maça çıkan 25 yaşındaki Kylian Mbappe, bu maçlarda 255 gol atarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.





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