Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Cihan Çanak'ın sol arka üst adale yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Beşir, yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Cihan Çanak'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
Beşir, yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Cihan Çanak'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
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