Trabzonspor'a İspanya'dan kanat!

Trabzonspor, Espanyol forması giyen Javi Puado ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a İspanya'dan kanat!
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25 Aralık 2024 12:35
Trabzonspor, ocak transferinde kanat bölgesine mutlaka takviye yapacak.

Avrupa'da geniş bir oyuncu listesi üzerinden ilerleyen bordo-mavililerde, İspanyol yıldız Javi Puado da gündemde. Espanyol formasıyla bu sezon çıktığı 16 La Liga maçında 6 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki oyuncunun 1 de asisti var.

Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Puado'nun kontratı sezon sonu bitiyor. Dolayısıyla ara dönemde bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor. Fakat İspanyol isimle Avrupa'dan ilgilenen pek çok kulüp var.

Bordo-Mavili yönetim, bu transferin şartlarını araştırırken, oyuncu cephesiyle de temas kurulduğu öğrenildi.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM

Puado'nun yanı sıra nabız yoklanan bir diğer isim ise Fransa'dan; Zakaria Aboukhlal... Ancak Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservis maliyeti hayli yüksek. Toulouse ile bu sezon çıktığı 15 lig maçında 5 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki yıldız kanadın 2026'nın yazına kadar sözleşmesi var. Ekonomik nedenler yüzünden bu transferi gerçekleşmesi kolay gözükmüyor.

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