Trabzonspor'a İspanya'dan kanat!

Trabzonspor, ocak transferinde kanat bölgesine mutlaka takviye yapacak.
Avrupa'da geniş bir oyuncu listesi üzerinden ilerleyen bordo-mavililerde, İspanyol yıldız Javi Puado da gündemde. Espanyol formasıyla bu sezon çıktığı 16 La Liga maçında 6 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki oyuncunun 1 de asisti var.
Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Puado'nun kontratı sezon sonu bitiyor. Dolayısıyla ara dönemde bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor. Fakat İspanyol isimle Avrupa'dan ilgilenen pek çok kulüp var.
Bordo-Mavili yönetim, bu transferin şartlarını araştırırken, oyuncu cephesiyle de temas kurulduğu öğrenildi.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİM
Puado'nun yanı sıra nabız yoklanan bir diğer isim ise Fransa'dan; Zakaria Aboukhlal... Ancak Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservis maliyeti hayli yüksek. Toulouse ile bu sezon çıktığı 15 lig maçında 5 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki yıldız kanadın 2026'nın yazına kadar sözleşmesi var. Ekonomik nedenler yüzünden bu transferi gerçekleşmesi kolay gözükmüyor.
Avrupa'da geniş bir oyuncu listesi üzerinden ilerleyen bordo-mavililerde, İspanyol yıldız Javi Puado da gündemde. Espanyol formasıyla bu sezon çıktığı 16 La Liga maçında 6 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki oyuncunun 1 de asisti var.
Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Puado'nun kontratı sezon sonu bitiyor. Dolayısıyla ara dönemde bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor. Fakat İspanyol isimle Avrupa'dan ilgilenen pek çok kulüp var.
Bordo-Mavili yönetim, bu transferin şartlarını araştırırken, oyuncu cephesiyle de temas kurulduğu öğrenildi.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİM
Puado'nun yanı sıra nabız yoklanan bir diğer isim ise Fransa'dan; Zakaria Aboukhlal... Ancak Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservis maliyeti hayli yüksek. Toulouse ile bu sezon çıktığı 15 lig maçında 5 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki yıldız kanadın 2026'nın yazına kadar sözleşmesi var. Ekonomik nedenler yüzünden bu transferi gerçekleşmesi kolay gözükmüyor.