Trabzonspor'a iki Hırvat

Karadeniz ekibi, iki oyuncu için de Dinamo Zagreb'in kapısını çaldı. Hırvat basını da bu transfer gelişmesini, "Ivanusec ile Petkovic, Dinamo'ya veda edebilir" başlığı ile duyurdu.



Ivanusec, orta saha olmasına rağmen bu sezon 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Santrfor olan Petkovic ise 10 gol, 7 asist üretti.

Bu sezon bekleneni veremeyen Trabzonspor, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.Tecrübeli çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın listesinin ilk iki sırasında ise Bruno Petkovic ile Luka Ivanusec var.