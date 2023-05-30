Trabzonspor'a iki Hırvat

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör Bjelica'nın listesi doğrultusunda hareket ediyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a iki Hırvat
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30 Mayıs 2023 11:26
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 11:28
Bu sezon bekleneni veremeyen Trabzonspor, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. 

Tecrübeli çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın listesinin ilk iki sırasında ise Bruno Petkovic ile Luka Ivanusec var.

Karadeniz ekibi, iki oyuncu için de Dinamo Zagreb'in kapısını çaldı. Hırvat basını da bu transfer gelişmesini, "Ivanusec ile Petkovic, Dinamo'ya veda edebilir" başlığı ile duyurdu.

Ivanusec, orta saha olmasına rağmen bu sezon 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Santrfor olan Petkovic ise 10 gol, 7 asist üretti.
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