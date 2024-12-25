Trabzonspor'a Baniya müjdesi!

Palermo, Trabzonspor'dan kiraladığı Rayyan Baniya'nın satın alma opsiyonunu kullanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a Baniya müjdesi!
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25 Aralık 2024 11:32
Trabzonspor'dan sezon başında Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesi kulübü tarafından kullanılacak.

İtalyan ekibi, sezon sonunu beklemeden opsiyonu devreye sokacağını Trabzonspor'a iletti.

Buradan 3 milyon 400 bin Euro alacak olan bordo-mavililer, bu geliri devre arasındaki transfer bütçesine katmayı planlıyor.

Palermo'da bu sezon 12 maçta süre bulan 25 yaşındaki Rayyan Baniya, 2 kez fileleri havalandırdı.

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