Trabzonspor'a 4 milyon euro'luk transfer cevabı!

Stryger Larsen'in gidişi sonrasında rotasını Belçika'ya çeviren ve St. Truiden forması giyen Daiki Hashioka'yı renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor, görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor.
Japon futbolcu, bordo-mavili kulübün formasını giymeye sıcak baksa da oyuncunun kulübü ile pazarlıklarda orta yol aranıyor.
Gelen haberlere göre Belçika temsilcisi, 4 milyon Euro civarında bir ücret talep etti. Ancak Trabzonspor, çok daha düşük bir bedelle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Japon futbolcu, bordo-mavili kulübün formasını giymeye sıcak baksa da oyuncunun kulübü ile pazarlıklarda orta yol aranıyor.
Gelen haberlere göre Belçika temsilcisi, 4 milyon Euro civarında bir ücret talep etti. Ancak Trabzonspor, çok daha düşük bir bedelle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.