Trabzonspor'a 4 milyon euro'luk transfer cevabı!

Trabzonspor transfer haberleri: St. Truiden, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Daiki Hashioka için 4 milyon euro bonservis bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'a 4 milyon euro'luk transfer cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 12:22
Stryger Larsen'in gidişi sonrasında rotasını Belçika'ya çeviren ve St. Truiden forması giyen Daiki Hashioka'yı renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor, görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Japon futbolcu, bordo-mavili kulübün formasını giymeye sıcak baksa da oyuncunun kulübü ile pazarlıklarda orta yol aranıyor.

Gelen haberlere göre Belçika temsilcisi, 4 milyon Euro civarında bir ücret talep etti. Ancak Trabzonspor, çok daha düşük bir bedelle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery